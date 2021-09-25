Экс-сотрудник признанного экстремистским портала: писать чисто о спорте стало невозможно

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный журналист, экс-сотрудник ранее популярного в Беларуси портала, который изначально писал о спорте, но был признан экстремистским, Андрей Масловский рассказал, что недавно уволился из этого ресурса по причине политического крена в редакционной политике. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

Кстати, журналист недавно был осужден на 15 суток за репост информации с еще одного ресурса, который также признан в Беларуси экстремистским, и в целом не является сторонником проводимого в стране политического курса. Тем не менее, он не смог мириться с тем, как трансформировалась редакционная политика, начиная с лета прошлого года.

"Я уволился в середине июля этого года. В какой-то момент мне стало сложновато и немного некомфортно писать в том ключе, в котором писал портал. Я хотел больше писать конкретно о спорте. Произошел крен в сторону политики. Писать чисто о спорте стало невозможно, сложно. Принял решение, что я устал от этой повестки, что мне тяжело это все переваривать", - сказал Андрей Масловский.

"Это уже не чисто спортивный сайт, который был до этого", - подчеркнул он.

Во время стрима ведущим также были обнародованы детали переписки из внутренней планерки портала, где в первую очередь главный редактор дает нелицеприятные и оскорбительные оценки тем или иным функционерам и спортсменам даже в случае нейтральной политической позиции.

Журналист 11 лет проработал на портале, откуда недавно уволился. Однако в последнее время ресурс начал превращаться в полуспортивный портал, все больше акцентируя внимания на политических предпочтениях тех или иных людей от спорта.

Отвечая на вопрос, хейтил ли портал прогосударственных спортсменов, журналист признал, что такие факты были и крен в эту сторону был. Он также рассказал, что предполагал, что ресурс в итоге может быть признан экстремистским.

Андрей Масловский отверг тезис и создаваемую порталом иллюзию о том что в основном все белорусское спортивное сообщество на стороне протеста. "Понятно, что людей намного больше. И мнения у людей разные", - сказал он.-0-