Эксперт: Беларусь может сделать жизнь политиков, которые вводят санкции, чуть затруднительнее

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси достаточно средств, чтобы сделать жизнь политиков, которые вводят санкции, чуть затруднительнее. Об этом заявил председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в эфире "Альфа Радио", сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Президент вполне доходчиво это объяснил во время интервью Дмитрию Киселеву. Мы будем принимать те меры, которые минимизируют последствия санкций для нашей страны. В Беларуси достаточно средств, чтобы сделать жизнь политиков, которые вводят санкции, чуть затруднительнее. Это показало перекрытие воздушного пространства Беларуси, попытка отказа от белорусской электроэнергии. Сейчас Прибалтика сделала заявку на дополнительную поставку электроэнергии из России и нашей страны. Беларусь - это ведь крупнейший транспортно-логистический центр, через нас идут многие потоки. Я уже не говорю про калий и так далее, мы можем бесконечно перечислять линейку продукции, без которой на Западе в том числе не могут обойтись. А Литва и Латвия в значительной степени являются экономически зависимыми от нас государствами. Это касается и Украины", - сказал эксперт.

Вадима Гигина поражает самонадеянность некоторых противников Беларуси. "Они говорили, что цены на газ не вырастут. Они думали, что после 4-го пакета санкций Беларусь ничего не сможет. Следует сравнить прогнозы этих "аналитиков" о том, с какими показателями наша экономика должна была закончить 2021-й, и реальные цифры", - подчеркнул он.

Политолог считает, что с точки зрения интеграции и перспектив Евросоюз - это крайне неудачное образование. "Они создали центр с минимальными полномочиями и одновременно ослабили суверенные государства. Выход Британии из ЕС отрезвил многих. Они стали задумываться о том, что на самом деле построено. Это слабые и несамостоятельные образования, которые не обладают субъектностью. ЕС слаб и в оборонном смысле, он зависит от НАТО. Евросоюз сегодня не справляется с внешними угрозами", - сделал вывод Вадим Гигин. -0-