Эксперт: беспорядки в Казахстане явно срежиссированы зарубежными авторами

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспорядки в Казахстане явно срежиссированы зарубежными авторами, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович, сообщает БЕЛТА.

"Что касается генезиса, протест возник изначально из-за скачка цен на газ в одной из областей. Но этим поводом воспользовались внешние силы для стимулирования выступлений в других городах. В частности Алматы, где идут наиболее ожесточенные столкновения, являлся центром присутствия западных неправительственных организаций, которые во многом выступают инициаторами наиболее жестокой протестной волны в городе. На текущий момент в числе лидеров протеста - две зарегистрированные в Казахстане партии, которые финансируются США. Кроме того, протестное движение координирует базирующееся в Украине агентство БАСЕ, которое также финансируется США", - сказал Никита Мендкович.

Эксперт подчеркнул, как и в Беларуси, активным ядром протеста в Казахстане являются радикальные националисты. "Мы имеем действительно очень жестокую и мощную протестную волну, с которой, в отличие от белорусского опыта, справиться власти не могут. В то время как Александр Лукашенко во время протестов 2020 года проявлял жесткую бескомпромиссную позицию, что вначале нужно навести порядок, а потом говорить о любых реформах. Токаев стал потворствовать наиболее радикальному крылу протестующих и объявил об отставке правительства. Это не стабилизировало ситуацию, а наоборот убедило погромщиков в их силе и возможности надавить на власть", - констатировал он.-0-