Эксперт: диалоговые площадки - дополнительный инструмент для совершенствования законодательства

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Диалоговые площадки - это дополнительный инструмент для совершенствования законодательства. Такое мнение высказала журналистам декан юридического факультета ГГУ имени Ф.Скорины, эксперт диалоговой площадки "Конституционное реформирование и партийное строительство" в Гомеле доцент Ирина Эсмантович, передает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Эсмантович подчеркнула, что научное сообщество уже не первый год обсуждает возможные варианты изменений и дополнения в Конституцию. "Любой нормативно-правовой акт должен соответствовать современности и требует дополнений и поправок. И не потому, что он несовершенен, а потому, что жизнь не стоит на месте. С развитием общества любой нормативно-правовой акт, как и Конституция, требует внесения поправок", - сказала она.

"Здесь обсуждаются вопросы не только конституционной реформы, но и совершенствования работы органов местного самоуправления, внесения изменений в структуру судебной власти. На диалоговой площадке поднимается вопрос, каким должно быть наше государство: парламентская или президентская республика, либо предпочитаема смешанная форма правления. Есть поле для обсуждения взаимодействия и соотношения полномочий представителей законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти", - рассказала Ирина Эсмантович.

Обсуждаемые направления, по словам организаторов, интересны как научному сообществу, так и общественности. "Сейчас активизировались и партийное движение, и движение трудовых коллективов. К тому же, и в Конституции указано, что одно из направлений, которое должно активно поддерживаться, - это развитие гражданского общества и гражданских инициатив. Диалоговые площадки открыты для инициатив, чтобы каждый желающий мог вносить свою лепту в развитие нашего государства", - уточнила эксперт.

По ее мнению, плюрализм мнений и позиций, представленных на диалоговых площадках, позволяет собрать аргументированную базу для принятия взвешенных и объективных решений по обсуждаемым вопросам.

Панельная дискуссия организована Гомельским государственным университетом имени Ф.Скорины при содействии главного управления юстиции Гомельского облисполкома. Участниками дискуссий стали ученые-правоведы, юристы-практики, представители политических партий и общественных объединений, студенческой молодежи.

По словам модератора площадки, председателя Гомельской областной нотариальной палаты Маргариты Жоровой, высказанные предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства будут аккумулированы для обсуждения на областном форуме "Конституционная реформа как значимый фактор экономических, политических и социальных преобразований".-0-