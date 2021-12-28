Эксперт: экологическая ситуация в Беларуси после запуска БелАЭС не изменилась

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологическая ситуация в Беларуси после запуска Белорусской атомной электростанции не изменилась, заявила журналистам заместитель директора по научной работе Международного государственного экологического института им. А.Д.Сахарова БГУ Мария Герменчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экология требует постоянных и непрерывных усилий - образовательных, научных, экономических и производственных. Общая тенденция такова, что экологическая обстановка в нашей стране однозначно не ухудшается, по некоторым направлениям ситуация улучшается. При этом состояние окружающей среды имеет огромную зависимость от внешних факторов, климатических условий. Так, лето в этом году было очень жарким, и это соответствующим образом отразилось на водных системах, лесах", - рассказала Мария Герменчук.

С началом функционирования БелАЭС осуществляется постоянный ее мониторинг. "Как и прежде, по чернобыльской ситуации система мониторинга работает, данные есть. Никаких тревожных тенденций здесь пока мы не наблюдаем. Говоря о ситуации вокруг БелАЭС, можно отметить следующие результаты: отличий в том, что показывалось до ее запуска, нет. Система функционирует таким образом, чтобы отражать изменения в режиме реального времени", - пояснила эксперт.

По ее словам, для нашей республики характерны общемировые проблемы: вопросы, связанные с отходами, упаковкой, переработкой мусора, размещением отходов в окружающей среде. "В Беларуси рассматриваются такие направления, как сжигание мусора, максимальное извлечение вторичных ресурсов из отходов и ограничение производства мусора. Их комбинирование, сочетание экономических и экологических подходов, на мой взгляд, будет давать положительный результат", - отметила Мария Герменчук.-0-