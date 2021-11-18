Эксперт: миграционный кризис стал своего рода лакмусовой бумажкой гуманности

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миграционный кризис стал своего рода лакмусовой бумажкой гуманности, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" редактор отдела политики и общественных организаций Брестской областной газеты "Заря" Евгений Литвинович, сообщает БЕЛТА.

"Нынешний миграционный кризис стал своего рода лакмусовой бумажкой по отношению к выполнению международных обязательств и гуманности. Как воспринимают беженцев с той стороны, мы все прекрасно знаем. И сейчас есть все основания говорить о том, что этот кризис намеренно нагнетается для того, чтобы перейти в следующую фазу острого противостояния", - рассказал Евгений Литвинович.

По его словам, Беларусь же в этой ситуации первой протянула руку помощи беженцам. "Мы видим, что именно белорусская сторона не просто демонстрирует готовность слышать и слушать, но именно она помогает этим людям. И объемы самой разной гуманитарной помощи исчисляются тоннами. Тоннами питьевой воды, теплых вещей. Но самое главное, за что благодарят беженцы белорусскую сторону - за человечность", - добавил эксперт.-0