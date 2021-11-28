Эксперт: НАТО выгодно выставлять беженцев на границе гибридной угрозой для ЕС

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на белорусско-польской границе максимально политизируется, НАТО выгодно выставлять беженцев гибридной угрозой для ЕС. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА.

"В то время, когда происходит сложная эпидемиологическая ситуация и страны ЕС начали выделять значительные средства на оздоровление, лечение, реабилитацию, военная тема ушла где-то на второй-третий план. Естественно, возникает вопрос: а зачем вообще финансировать дальше НАТО? Поэтому необходимо формировать образ врага, образ угрозы, в том числе с применением темы, что якобы беженцы являются гибридной угрозой, гибридным воздействием на ЕС", - сказал Алексей Авдонин.

Аналитик БИСИ добавил, что после этого последуют заявления руководства НАТО и стран Восточной Европы о том, что "в срочном порядке необходимо увеличить финансирование военных ассигнований и тем самым оправдать дальше на ближайшие 2-3 года свое существование".-0-