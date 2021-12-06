Эксперт о кадровой политике: учреждения образования мобильно реагируют на потребности рынка труда

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня подготовка специалистов по разным направлениям имеет практико-ориентированный характер. Об этом сегодня заявила журналистам первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома Софья Филистович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Следует отметить, что учреждения образования мобильно реагируют на потребности рынка труда. Если не прислушиваться к заказчику кадров, не реагировать на вызовы, которые ставит государство, не будет развития", - убеждена Софья Филистович.

Она отметила, что на территории Минской области работают 12 колледжей и 12 лицеев, подчиняющихся главному управлению образования, а также 13 учреждений иной формы собственности. На уровне профессионального образования подготовка рабочих кадров осуществляется по трем специальностям и 77 квалификациям, на уровне среднего специального образования - 38 специальностей и 28 квалификаций.

"Учреждения образования идут в ногу со временем. За последние два года открывались и возобновлялись новые специальности. Среди них - производство продукции и организация общественного питания, монтаж и эксплуатация электрооборудования по направлениям, санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений. В этом году увеличены показатели приема по специальности педагогического и сельскохозяйственного профиля. Все это связано в том числе с организацией работы на уровне аграрных классов и классов педагогической направленности в учреждениях общего среднего образования", - обратила внимание замначальника главного управления по образованию.

Софья Филистович привела в качестве примера Любанский сельскохозяйственный профессиональный лицей. По инициативе УПП "Нива" в этом году на базе лицея открылась подготовка по новой специальности "Механическая обработка металла на станках и линиях". "Были созданы учебные мастерские, приобретены необходимые станки, оборудование для подготовки квалифицированных специалистов", - подчеркнула она.

"Ежегодно в учреждениях образования Минской области выпуск составляет свыше 3 тыс. рабочих и порядка 1,5 тыс. специалистов. Более 82% выпускников получают две и более рабочие профессии, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда. Им предоставляется первое рабочее место. Особый упор делается и на подготовку специалистов с квалификацией четвертого разряда и выше, а это порядка 70%", - сказала Софья Филистович.

По ее словам, в настоящее время подготовка учащихся носит более практико-ориентированный характер. Увеличена производственная практика на уровне профессионально-технического образования. Порядка 1 тыс. часов отводится на работу на производствах. В Минской области работает 7 ресурсных центров по производственному обучению, на базе которых внедряются современные образовательные технологии, применяются новейшие средства обучения.

"В таких центрах практикуются учащиеся, мастера производственного обучения, а также проходят переподготовку и повышение квалификации рабочие. Акцент делается на то, чтобы развивались учреждения образования как раз с помощью таких центров", - заключила замначальника главного управления по образованию Миноблисполкома.-0-