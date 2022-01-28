Эксперт о Послании: у Беларуси есть конкретные предложения по снижению напряженности в регионе

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию уделил теме национальной безопасности особое внимание. Эксперт в сфере безопасности Александр Ивановский в эфире телеканала СТВ отметил, что в этом есть посыл, поясняющий актуальную стратегию белорусской военной доктрины, сообщает БЕЛТА.

Эксперт выделил основные моменты Послания. "Первое, была дана конкретная совершенно оценка отношений со всеми прилегающими к нам государствами, - сказал Александр Ивановский. - Второе, был дан однозначный ответ по поводу того, какими ресурсами мы располагаем. И какие понадобятся усилия для того, чтобы наш суверенитет, наше государство поставить на колени. Очевидно, что ущерб, который получат наши оппоненты, будет неприемлемым".

Он также отметил: у нашего государства есть конкретные предложения для каждой стороны о снижении существующей напряженности. Он напомнил фразу Президента о том, что "наше общество является обществом просвещенных и ответственных людей". "Вот наступило то время, когда надо понимать, что происходит, и быть ответственными в этом отношении", - заключил эксперт.-0-