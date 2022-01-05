Эксперт о придании конституционного статуса ВНС: у государственности появляется новая опора

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После придания конституционного статуса ВНС у государственности появится новая опора. Об этом заявила во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции" аналитик Белорусского института стратегических исследований Алла Веруш.

"Очень интересная норма появляется в Конституции о придании конституционного статуса ВНС. Я думаю, мы идем впереди планеты всей по трансформации политической системы. Есть традиционное классическое понимание трех ветвей власти: законодательная, судебная, исполнительная. Мы прописываем еще одну опору. Знаете, есть такие мудрейшие люди, которые, рассуждая по этому поводу, говорят: у государства, как у табуретки было три опоры, а теперь еще и четвертая. Более устойчивая будет система", - сказала Алла Веруш.

По ее словам, следующий этап - разработка закона о Всебелорусском народном собрании. "Конституция делает установки, а нам нужно последовательно и очень серьезно проработать закон о ВНС, чтобы максимально представить там все интересы граждан. Если говорить прямо, то до августа 2020 года мы, наверное, привыкли жить в такой бесконфликтной среде. Теперь нам предстоит выработать новые механизмы и понимать, что в нашем обществе есть люди, которые имеют иную точку зрения. И эта точка зрения имеет такую законную площадку, где мы можем ее услышать. И для этого в Конституции прописано, что помимо того, что Всебелорусское народное собрание будет работать пять лет и собираться ежегодно, есть еще и рабочий орган - президиум ВНС, куда можно будет в течение года вносить свои предложения. И они будут услышаны властью. Конечно, если это будут конструктивные мнения граждан, которые хотят сделать лучше для своей страны", - отметила аналитик.

"Когда будем формировать закон о Всебелорусском народном собрании, нужно, чтобы в этой работе принимало участие большое количество людей. И тогда будет выработан, я уверен, тот закон, который будет отвечать интересам большинства", - добавил член Совета Республиканской конфедерации предпринимательства Николай Ладутько.-0-

Фото Максима Гучека