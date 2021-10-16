Эксперт о штамме дельта: ситуация существенно поменялась, вирус затрагивает молодых здоровых людей

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Циркулирование штамма дельта COVID-19 существенно изменило ситуацию. Теперь коронавирус затрагивает молодых здоровых людей, инфекция развивается быстрее. Об этом рассказал ректор Гомельского государственного медицинского университета, врач-инфекционист Игорь Стома в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

"Ситуация существенно поменялась. И в первую очередь по причине того, что и на территории России, и на территории Беларуси, многих сопредельных стран доминирует дельта штамм коронавируса. Так называемый индийский штамм. И когда какое-то время тому назад мы наблюдали ситуацию в Индии, которая пугала и впечатляла весь мир, это казалось чем-то далеким. На сегодняшний день дельта штамм отличается более высокой заразностью. Он затрагивает молодых здоровых людей, людей без факторов риска. Инфекция развивается быстрее, инкубационный период короче. Инфекция тяжелее. И в значительном количестве случаев приводит к кислородозависимым формам и формам, которые требуют нахождения в стационаре", - сказал Игорь Стома.

Он также ответил на вопрос, ждать ли теперь каждый год новых штаммов и нового пика коронавируса. "В первую очередь я бы вообще отошел здесь от долгосрочного планирования. Планировать в условиях пандемии на год вперед не совсем хороший момент. Потому что на сегодняшний день мы продолжаем расти. Достаточное количество непростых пациентов", - отметил ректор медицинского вуза.-0-