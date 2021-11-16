Эксперт о ситуации на границе: страны НАТО не просили визу, когда вторгались в Ирак и Афганистан

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны НАТО не просили визу, когда вторгались в Ирак и Афганистан. Об этом в эфире "Беларусь 1" заявил доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

По его словам, Польша относится к беженцам бесчеловечно. "При этом, напомню, что это те люди, которые были на стороне западной коалиции, рисковали жизнью ради нее и которые, собственно говоря, имеют право рассчитывать, что Запад им отплатит по крайней мере какой-то более достойной монетой, чем платит сейчас, - сказал Кирилл Коктыш. - Тем более что ни Польша, ни другие члены НАТО не просили визу, когда вторгались в Ирак и Афганистан. Никто не просил их там быть. Но они туда пришли, навязывали свои порядки. И сейчас упорно не замечают того, что прилетают счета за старое. Но это далеко не самая разумная политика, она тупиковая и с точки зрения человечности абсолютно неприглядная".

Российский эксперт подчеркнул, что Польша подверглась уже осуждению со стороны Ватикана. "И в этом плане польское руководство партии "Право и справедливость" прекрасно понимает, что село в поезд с билетом в один конец", - добавил он.-0-