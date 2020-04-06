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06 апреля 2020, 17:55

Эксперт об инфогигиене в условиях пандемии: чем скандальнее информация, тем она подозрительнее

Андрей Кривошеев. Фото из архива
Андрей Кривошеев. Фото из архива
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6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз журналистов напоминает о правилах информационной гигиены, соблюдение которых приобретает особую важность в ситуации с коронавирусом. О том, как отличить правду от фейка, корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

Эксперт отметил, что чем скандальнее и провокационнее информация, тем больше подозрений она должна вызывать. Ее нужно обязательно проверять в двух-трех заслуживающих доверия источниках. Если ресурс несколько раз попался на лжи, то его лучше исключить из своего информационного поля, советует Андрей Кривошеев. В БСЖ обратили внимание, что в сетевые СМИ, телеграмм-каналы и разного рода блогеры начали активно использовать для комментирования ситуации с коронавирусом врачей других специальностей - даже косметологов и стоматологов. Расчет в этом случае сделан на то, что любой медик в нынешней ситуации вызывает доверие у читателей и общества. "Мало кто задумывается, насколько компетенция того же стоматолога соотносится с компетенцией вирусолога, эпидемиолога. Новости, в которых фигурируют анонимные эксперты, комментаторы и медики, а также врачи, которые напрямую не связаны с эпидемиологией, вирусологией, стоит использовать только в качестве дополнительной информации", - считает руководитель союза журналистов.

БСЖ советует отдавать предпочтение авторитетным ресурсам. "Возможно, они медленнее дают информацию - квалифицированные журналисты и редакции тщательно ее проверяют. На это требуется время. Изучать альтернативные источники можно и нужно, но ставку лучше делать на крупные, заслуживающие доверия СМИ", - подчеркнул Андрей Кривошеев. При этом, по его словам, нужно отдать должное белорусскому обществу, которое достаточно спокойно, в конструктивном режиме воспринимает тот информационный поток, который обрушился на него в последнее время из-за ситуации с коронавирусом.

Проблемой распространения слухов и дезинформации в условиях пандемии выражает озабоченность Всемирная организация здравоохранения. "Инфодемия опасна тем, что порождает панику среди населения, заставляет людей, которые находятся в изоляции, пренебрегать элементарными правилами гигиены и подвергать опасности свое здоровье. Борьба с этим явлением, а по сути с фейками, недостоверной, непроверенной информацией для большинства стран, в том числе для профессиональных объединений союзов, таких как БСЖ, во всем мире выходит на передний план", - отметил Андрей Кривошеев. Он рассказал о подходах, которые используются за рубежом. Так, в Китае и ряде других стран Азии, в Латинской Америке в отношении сетевых медиа предпринимают довольно жесткие меры. Речь идет об ограничении социальных сетей, отключении точек доступа к интернету, блокировании крупных ресурсов. "Еще одно направление - это ужесточение ответственности за распространение фейков, если они касаются пандемии коронавируса и его жертв. Опыт России показывает, что за распространение таких слухов, фейков может получить уголовное наказание - до семи лет тюрьмы. По такому же пути идет ряд западноевропейских стран", - добавил эксперт.

Он назвал еще один путь, который с точки зрения профессионального журналистского сообщества кажется более деликатным. Это использование механизмов саморегуляции в журналистском сообществе, более пристальное внимание к этическим стандартам. Но в Беларуси и других странах с таким же компактным журналистским сообществом многие негосударственные, сетевые СМИ использовали эпидемию коронавируса для наращивания аудитории, монетизировали это, поставив свою прибыль и посещаемость выше здоровья граждан, констатировал Андрей Кривошеев.

Проблема обсуждалась секретариатом союза журналистов во время заседания профильной комиссии в Палате представителей. В результате было выработано несколько рекомендаций. Так, если фейковая информация несет прямую угрозу правам, жизни и здоровью людей, то БСЖ считает необходимым обращаться в суд. Штрафные санкции установлены законом о СМИ и КоАП и составляют от 20 до 200 базовых величин (1 БВ равна Br27). Руководитель БСЖ не исключил, что для кого-то такой штраф не будет особо болезненным. "Но мы рассчитываем, что сами по себе прецеденты судебных преследований и разбирательств будут являться сдерживающим фактором", - сказал он. По крайней мере после того, как со стороны главы государства, Мининформа, парламентариев прозвучали заявления о необходимости жестко наказывать за фейки, их волна в информационном поле резко пошла на спад, а в некоторых случаях приняла относительно новую для Беларуси форму дипфейков. Их авторы за счет броских, ярких заголовков, лексики, манипулирования комментариями создают тревожный настрой, провоцируют недоверие к власти, системе здравоохранения. По мнению Андрея Кривошеева, в таких случаях должен активнее включаться законодательный механизм, который позволяет Министерству информации выносить предупреждения и приостанавливать деятельность таких СМИ.-0-

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