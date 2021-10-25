Эксперт: пандемия не сказалась на спросе на медицинские специальности

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия не сказалась на спросе на медицинские специальности, сообщила журналистам заместитель директора по учебной работе Белорусского государственного медицинского колледжа Ирина Дудар, передает корреспондент БЕЛТА.

"План приема, как и раньше, выполнен. Абсолютно на все специальности был конкурс. Учащиеся пришли мотивированные, обучаются с удовольствием. Я не вижу здесь плохого влияния пандемии. Наоборот, когда учреждения здравоохранения нуждаются в дополнительных руках, наши учащиеся в качестве волонтеров приходят в больницы, поликлиники и помогают", - рассказала Ирина Дудар.

По ее словам, Белорусский государственный медицинский колледж - одно из самых престижных и больших учреждений образования среднего специального медицинского профиля. "Можно сказать, что это флагман медицинского и фармацевтического среднего специального образования нашей страны. У нас обучается более 1,5 тыс. учащихся по специальностям "лечебное дело", "сестринское дело", "зубопротезное дело", "фармация". Современное техническое оснащение, образовательные технологии мирового уровня, которые используются в нашем образовательном процессе, дают возможность нашим учащимся быть конкурентоспособными на рынке труда и у нас в стране, и за ее пределами", - отметила замдиректора.

Ирина Дудар подчеркнула, что одним из самых важных направлений в образовательных технологиях мирового уровня сейчас является симуляционное обучение. "У нас в колледж открыта лаборатория по отработке навыков. Учащиеся оказываются в условиях, максимально приближенных к реалиям. Это симуляционная палата, процедурный кабинет, перевязочная, родильный зал и прочее. У обучающегося есть возможность сразу увидеть и понять свою ошибку, исправить ее и дальше уже не допускать при отработке практического навыка", - добавила она.-0-