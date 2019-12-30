Эксперт: покупка пиротехники - это всегда в какой-то степени лотерея

30 декабря, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Сложно представить себе новогодние праздники без фейерверков. В идеале красивый и яркий салют должен быть безопасным. Корреспонденты БЕЛТА спросили у экспертов, как выбрать качественную пиротехнику и место для запуска салюта.

К начальнику отдела взрывотехнических экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Сергею Игнатовичу мы пришли, предварительно купив несколько фейерверков. Не слишком дорогих (по Br7 каждый) и потому, наверняка, популярных. Впрочем, собеседник с ходу предупреждает: определить качество пиротехники, что называется, на глаз нельзя. "Невозможно по одному лишь виду понять, качественный продукт попался в руки или нет - это всегда лотерея", - объясняет он, изучая наши покупки.

Пиротехника, которая распространяется официально, при соблюдении правил эксплуатации безопасна. "Но люди должны понимать, что существует некий процент брака и этого никак не избежать. Поэтому пиротехнику нужно покупать только у официальных поставщиков", - посоветовал Сергей Игнатович. "На всех сертифицированных изделиях всегда есть этикетка с инструкцией. Там указывается безопасное расстояние, на котором должны находиться от места запуска люди, чем они зачастую пренебрегают", - констатировал эксперт. Он призвал внимательно прочитать правила использования и по возможности запускать салюты, находясь даже несколько дальше, чем указано в инструкции.

По словам эксперта, в основном инциденты происходят потому, что люди используют пиротехнику в состоянии алкогольного опьянения, передают такие изделия детям, покупают несертифицированный продукт, занимаются переснаряжением петард.

В лабораториях ГКСЭ проводятся химические исследования материалов, к которым относятся взрывчатые вещества и пиротехнические составы. "Пиротехника к нам поступает в случае травмирования людей либо повреждения имущества. Сначала в лаборатории происходит внешний осмотр, описание, затем демонтаж, извлечение снаряжения и потом его химическое исследование", - рассказал Сергей Игнатович. При необходимости эксперты выезжают на специальный полигон, где испытывают пиротехнику, а после дают свое заключение.-0-

Фото Егора Павлющика