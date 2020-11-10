Эксперт предположила, почему белорусы неохотно возвращаются к масочному режиму

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы неохотно возвращаются к масочному режиму. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета Татьяна Дороженкова.

"Мне кажется, наши люди расслабились, потеряли бдительность. Наверное, у населения сформировалось мнение, что не во всех случаях заболевание протекает тяжело. Возможно, кто-то решил, что если в первую волну инфекция его не коснулась, то обойдется и во вторую. Либо уверен, что это может произойти с любым другим человеком, но не с ним. Причина этого кроется, на мой взгляд, в отсутствии культуры и привычки думать не только о себе, но и об окружающих людях, медицинской неграмотности", - отметила Татьяна Дороженкова.

К тому же в ряде стран начали активно разрабатывать вакцинные препараты. Многие белорусы, вероятно, рассчитывают на них, полагая, что смогут защититься благодаря вакцинации. Но заразиться коронавирусом можно до того, как начнется массовая вакцинация.

Сегодня наиболее действенными мерами профилактики являются социальное дистанцирование, масочный режим, обработка рук и проветривание помещений. "В аптеках продается достаточно масок, они стоят недорого. Почему не купить? Не так сложно и сшить маску самому. В интернете есть масса роликов, где показано, как это сделать", - отметила доцент кафедры. По ее словам, люди, которые действительно заботятся о себе и своих близких, а также уважают окружающих, носят маски при посещении общественных мест.

В связи с тем, что особую опасность представляет сочетание у человека коронавирусной инфекции и сезонного гриппа, как никогда актуальна вакцинация против гриппа. По словам Татьяны Дороженковой, привиться еще не поздно.-0-