Эксперт рассказала, как справиться с тяжестью и изжогой после новогоднего стола

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С тяжестью и изжогой после новогоднего праздничного стола помогут справиться легкие антацидные препараты, сообщила на пресс-конференции "Профилактика и лечение гастроэнтерологических заболеваний в Беларуси" профессор кафедры общей врачебной практики БелМАПО доктор медицинских наук Наталья Силивончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если у человека просто изжога после новогоднего ужина и это бывает раз в год, есть легкие препараты, прежде всего антациды - жидкие или в таблетках. Скажем, белорусский препарат "Гефал", который в жидкой форме", - сказала Наталья Силивончик.

Есть препарат барьерного действия, который называется "Пепсан-р", который содержит нейтральный гель, создающий барьер между кислотой и слизистой оболочкой желудка. Появился белорусский препарат "Альгиномакс", который сделан из водорослей, позволяющий уменьшить изжогу.

Наталья Силивончик подчеркнула, если проблемы возникают эпизодически, ситуационно, таких простых препаратов будет достаточно.

Вместе с тем эксперт порекомендовала не злоупотреблять новогодними угощениями. "Будем реалистами. Пусть все будет на столе, однако следует употреблять меньшее количество еды и алкоголь в меньшей мере", - отметила она.-0-