Эксперт рассказала об особенностях изучения белорусского языка в садах и школах

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как в детских садах и школах изучают белорусский язык, рассказала заместитель директора по научно-исследовательской работе Национального института образования Ольга Зеленко во время круглого стола на тему "Родная мова роднай зямлі: пытанні развіцця і папулярызацыі" в пресс-центре БЕЛТА.

"В детских садах проходят занятия "Развіццё беларускага маўлення". Для их проведения созданы учебно-методические комплексы. Однако есть еще и нерегламентированная деятельность. Для того чтобы после занятий жизнь ребят была насыщена разговорами на белорусском языке, разработаны разные методические комплексы. Они подразумевают игровую деятельность на родном языке. Например, там есть наглядные материалы для обогащения словарного запаса. Причем эти комплексы рассчитаны для учреждений с русским и белорусским языками обучения", - рассказала Ольга Зеленко.

Белорусский язык изучается в школе с 1-го по 11-й класс. "Мы гордимся тем, что завершили в 2021 году издание новой линейки учебников. Идея их оформления состоит в том, что в школе мы изучаем родной язык в контексте национальной культуры. После выхода учебников мы получили много позитивных отзывов от скульпторов, которые благодарили нас за популяризацию этого вида искусства. Основная задача авторов заключалась в том, чтобы максимально насытить ежедневные разговоры учеников белорусскоязычным контентом. Мы пишем, говорим про нашу жизнь и предлагаем задания, ориентированные на формирование функциональной грамотности", - добавила она.

"Проводится большая работа для популяризации родного языка с помощью Национального образовательного портала. К слову, уже подведены итоги республиканского интернет-конкурса, посвященного 100-летию со дня рождения Ивана Шамякина, на лучшее произведение. Для участия в этом конкурсе было подано 980 творческих работ", - поделилась Ольга Зеленко.

Она обратила внимание, что в этом году уже стартовал открытый дистанционный культурно-просветительский марафон "Час вымяраецца памяццю", посвященный Году исторической памяти. Помимо этого проводится работа по популяризации языка среди иностранных граждан. Уже создан учебник по белорусскому языку для китайских студентов.-0-