Главред журнала "Роднае слова": важная роль в популяризации белорусского языка принадлежит учителю

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важная роль в популяризации белорусского языка принадлежит учителю, заявила главный редактор журнала "Роднае слова" Наталья Шапран во время круглого стола на тему "Родная мова роднай зямлі: пытанні развіцця і папулярызацыі" в пресс-центре БЕЛТА.

"Журналу "Роднае слова" в следующем году исполнится уже 35 лет и наше издание самим фактом своего существования призвано популяризировать белорусский язык. Каждая публикация, иллюстрация непосредственно выполняет задачу поддержки и сохранения родного слова. Отмечу, что один из тех китов, на котором держится наша деятельность, - служить средствам научной коммуникации", - сказала Наталья Шапран.

По ее словам, основным читательским кругом издания считают преподавателей. "Важно, чтобы достижения современной науки и любые аспекты филологии были более доступны педагогам, потому что они вдохновляются информацией. Таким образом учителя растут профессионально и делятся открытиями со своими воспитанниками. Бывает, что пока какое-нибудь академическое открытие реализуется в монографии или энциклопедическом издании, оно уже доступно педагогу через публикацию в издании "Роднае слова". Зачастую это эксклюзивный материал, который тут же начинает звучать на современном уроке", - отметила главный редактор.

Она обратила внимание на вклад издания в популяризацию родного языка. "Можно сказать, что за период существования журнала были опубликованы тысячи практико-ориентированных материалов. Это и разработки уроков внеклассных мероприятий, дидактичные материалы. Все это позволяет педагогу быть не просто человеком, который приходит на урок и преподает заложенный программой материал, а быть транслятором тех идей, которые выделяют белорусскую культуру как элитарную", - считает она.

"Мне кажется, что в популяризации белорусского языка важная роль принадлежит личности преподавателя. Если молодой человек видит, что преподаватель искренне горит тем, про что говорит, делает это интересно, когда он видит все то ценное, что было и есть в нашей отечественной культуре, то его отношение к белорусскому языку меняется", - поделилась главный редактор.

Кроме того, Наталья Шапран отметила, что на издание "Роднае слова" также возложена общественно-просветительская деятельность. "Мы, как и многие учреждения образования, проводим республиканские научные конкурсы по исследовательским и творческим работам. То количество участников, которые бывает, показывает, что у молодежи включился инстинкт самосохранения. Они чувствуют, что знание белорусского языка важно для становления их личности", - заключила она.-0-

Эксперт рассказала об особенностях изучения белорусского языка в садах и школах

Минобразования: родители должны стремиться к тому, чтобы дети знали белорусский язык