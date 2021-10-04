Эксперт: риск заразиться ОРВИ после перенесенного COVID-19 выше

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая коронавирусная инфекция сильно ослабляет организм, из-за чего риск заражения ОРВИ становится выше. Об этом сообщил ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Если рассматривать пациентов, которые перенесли и ОРВИ, и коронавирус, важно понимать, какое заболевание было первым. При ковиде возможны длительные осложнения и снижение всех факторов иммунной защиты, поэтому многие иммунологи считают, что некоторым переболевшим может потребоваться иммунокоррекция. COVID-19 сильно ослабляет организм, поэтому риск заболеть ОРВИ после него выше", - рассказал он.

Андрей Исаев добавил: после тяжелых ОРВИ фактор иммунной защиты также снижается, однако на течение ковида в большей степени влияют не перенесенные ОРВИ, а наличие хронических заболеваний: диабета, нарушений гемостаза, воспалительных заболеваний.-0-