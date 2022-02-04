Эксперт считает, что Украину могут использовать как провокатора конфликта

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украину могут использовать как провокатора конфликта. Об этом заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА профессор МГУ имени М.В.Ломоносова политолог Андрей Манойло.

"Сейчас, конечно, очень опасная ситуация в плане того, что Украину, действительно, могут разыграть в этой партии. Использовать ее как провокатора и как ресурс, который потратят как раз при проведении этой провокации. И ситуация сейчас сложилась такая, что, во-первых, эта провокация довольно вероятна, к сожалению. Будем надеяться, что ее не будет. Во-вторых, возможность для проведения этой провокации сейчас полностью сформировалась", - сказал Андрей Манойло.

Политолог добавил, что если вдруг американцы или британцы, или те и другие вместе подобьют Украину на вооруженную агрессию против Донецка и Луганска, ситуация там будет чрезвычайно сложная. "В том плане что без потерь из нее выйти будет очень сложно", - констатировал он.-0-