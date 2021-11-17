Эксперт: ситуация с беженцами на границе противоречит всем нормам международного права

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с беженцами на границе противоречит всем нормам международного права. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал заместитель декана юридического факультета Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина кандидат политических наук Эдуард Северин, сообщает БЕЛТА.

"Сложившаяся ситуация противоречит всем нормам международного права. Право на убежище зафиксировано, начиная от Всеобщей декларации прав человека, заканчивая одними из последних документов - это Нью-Йорская декларация о правах беженцев и мигрантов, глобальный договор о беженцах", - сказал Эдуард Северин.

По его словам, каждый человек имеет право на убежище и имеет право воспользоваться им. "Инсинуации насчет системного привоза беженцев на территорию Беларуси беспочвенны. Поскольку фактов, доказывающих это, нет. И на сегодняшний момент абсолютно законно находятся граждане иностранных государств на территории Беларуси", - добавил замдекана.-0-