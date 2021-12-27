Эксперт: сохранение сильной президентской власти в Беларуси - воля народа

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранение сильной президентской власти в Беларуси - это воля народа. Такое мнение высказал председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в интервью телеканалу "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о вынесенном на всенародное обсуждение проекте обновленной Конституции Беларуси, эксперт акцентировал внимание на том, что республика остается президентской с сильными президентскими полномочиями. "Разные были предложения - усилить правительство или парламент. Но когда стали проводить диалоговые площадки, увидели, что граждане не хотят ослабления института президентства. То есть должен быть лидер, персонифицированный институт, с которым связаны традиции государственности. Который принимает на себя ответственность за государство в данный исторический момент. Это воля народа", - сказал Вадим Гигин.

"И в ходе обсуждения в Конституционной комиссии эта воля также была подтверждена. То есть нет такого запроса общества, чтобы ослабить институт президентства", - добавил эксперт.-0-