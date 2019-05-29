Эксперт: в Беларуси важно найти активные формы взаимодействия местных властей с населением

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси важно найти активные формы взаимодействия местных властей с населением. Такое мнение высказала заведующая отделом мировой экономики и внешнеэкономических исследований Института экономики Национальной академии наук Татьяна Вертинская во время круглого стола "Местное самоуправление: на пути к совершенствованию" в пресс-центре БЕЛТА.

Татьяна Вертинская обратила внимание, что связь между местными органами власти и населением чаще реализуется в виде жалоб, а не предложений. "Сейчас нам важно найти активные формы взаимодействия с населением", - считает она.

Эксперт поделилась опытом участия в международных проектах по местному самоуправлению, в каждом из которых отмечено большое количество местных инициатив. "Люди заинтересованы в развитии своих территорий, они пытаются найти резервы развития, предлагают нестандартные идеи. К сожалению, порой это заканчивается только реализацией данного проекта. Поэтому нужно ставить вопрос о том, чтобы дальнейшая судьба проекта находила продолжение в связке с государственными органами, чтобы нашлись источники поддержки местных инициатив", - отметила Татьяна Вертинская.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков в свою очередь констатировал, что многие граждане сегодня недостаточно понимают, что такое местное управление и самоуправление. "Есть осознание, что четко организованная государственная власть решает все вопросы. Но каждый гражданин, проживая в стране, принимает участие в реализации тех направлений, которые обеспечивают ее развитие, и должен нести ответственность за конечный результат", - убежден сенатор.-0-

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