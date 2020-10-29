Эксперт: зло, которое польское руководство пыталось причинить Беларуси, вернулось назад в Польшу

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зло, которое польское руководство пыталось причинить Беларуси, вернулось назад в Польшу. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог Александр Шпаковский.

"Белорусские правоохранительные органы действуют строго в пределах законодательства о применении физической силы сотрудниками милиции. Есть соответствующие должностные инструкции, нормативно-правовые акты о пределах и основаниях применения физической силы. Я бы напомнил, что монополия на использование физической силы принадлежит в государстве как раз таки органам правопорядка и никогда эта физическая сила не применяется произвольно. Только в целях пресечения преступлений и правонарушений", - рассказал Александр Шпаковский.

По его словам, все граждане, которые выходят на несанкционированные акции протеста, предупреждены и в полной мере осведомлены об ответственности за свои действия. И прежде чем правоохранители начнут применять физическую силу, участникам акций предлагают разойтись. "Зачастую даже после отказа расходиться физическая сила не используется, а применяется только в том случае, если имеют место нападения на сотрудников правоохранительных органов, акты вандализма, хулиганства, провокационные действия со стороны самих протестующих. И здесь разобраться, какой из протестующих так называемый мирный, хотя он все равно правонарушитель, а кто пришел с более радикальными целями, зачастую не представляется возможным", - отметил политолог.

При этом Александр Шпаковский сравнил поведение правоохранителей Беларуси и других стран в подобных ситуациях. "Как минимум между ними нет разницы, а как максимум белорусские правоохранители даже действуют в гораздо большей степени корректно, чем их коллеги из государств Западной Европы или соседних с нами стран. К примеру, возьмем Польшу. Поляки всячески приветствовали, координировали, финансировали и направляли протестное движение в Беларуси. А сейчас столкнулись с аналогичным явлением у себя дома. В том числе с технологией так называемых женских маршей. Очень спорное решение о запрете абортов было принято польским правительством. Повод не политический, а, скорее, социальный, медицинский, который был использован для антиправительственных акций, и уже выдвигаются лозунги свержения действующей власти, - сказал он. - И в этой ситуации польское правительство и полиция говорят те же вещи, которые месяц назад критиковали в риторике наших властей. О том, что это не мирные протесты, что это акты вандализма, что необходимо применять силу для того, чтобы все это остановить. То есть, по сути дела, если абстрагироваться от политического анализа и говорить простым языком: то зло, которое польское руководство пыталось причинить нашей стране, вернулось назад в Польшу".

Политолог добавил: с точки зрения международного права, государство не имеет права вмешиваться в политическую ситуацию в другой стране. "Особенно с учетом того, что немало проблем существует в самой Польше. И как мы видим, в аналогичной ситуации польские правоохранительные органы ведут себя точно так же, выполняя свое законодательство, и точно так же получают упреки о непропорциональном применении силы. Однако в этом случае польское правительство полностью разделяет и поддерживает действия своей полиции. А вот в белорусской ситуации по ряду причин поляки занимали противоположную позицию", - заключил он.-0-