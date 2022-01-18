Экспертно-просветительский проект Referendum стартует 19 января в БГУ

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспертно-просветительский проект Referendum стартует 19 января в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Инициатива направлена на создание экспертной площадки, информирование и вовлечение молодежи в обсуждение актуальных общественно-политических вопросов по теме референдума. Экспертная составляющая проекта включает проведение круглых столов с привлечением академического сообщества БГУ. Это ученые и преподаватели, которые обсудят референдум с позиции истории, философии, социологии, права, политологии, экономики, международных отношений. Во время предметных встреч они расскажут об основных аспектах научного подхода, сделают акцент на наиболее важных аргументах исторической значимости участия граждан в принятии законопроектов", - рассказали организаторы.

Просветительская часть инициативы включает подготовку информации, видеоинтервью с экспертами, которые доступно ответят на востребованные вопросы по референдуму: его целях, видах, назначении и процессе проведения. Данные материалы будут доступны в социальных сетях вуза. Кроме того, студенты-участники аналитического клуба БГУ проведут ряд тематических встреч, кураторские часы и обсуждения со своими однокурсниками на факультетах. Как отмечается, это позволит молодежи познакомиться с понятием референдума с позиции юридического, социально-политического и международно-экономического значения.

Серию мероприятий откроет круглый стол "Правовые аспекты организации и проведения референдума, имплементации принимаемых на нем решений". Он состоится с участием членов Конституционной комиссии, заведующего кафедрой конституционного права юридического факультета Григория Василевича, студентов и сотрудников вуза.

Завершится проект встречей с представителями органов государственной власти, где будут рассмотрены актуальные вопросы конституционного законодательства Беларуси.

Инициатор проекта - управление экспертной и аналитической работы БГУ.-0-