Экспертные консультации в области охраны окружающей среды в формате "Беларусь-ЕС" проходят в Минске

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятый раунд отраслевых экспертных консультаций в области охраны окружающей среды в формате "Беларусь-ЕС" проходит сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Это эффективная платформа для развития сотрудничества с ЕС по приоритетным направлениям природоохранной повестки дня, таким как защита биоразнообразия, управление отходами, контроль за качеством воздуха, адаптация к изменению климата", - сказали в министерстве.

В раунде экспертных консультаций принимают участие сотрудники Генерального директората по окружающей среде и Генерального директората по климату Европейской комиссии, а также специалисты структурных подразделений Минприроды Беларуси. Одним из основных вопросов повестки дня является подготовка к участию в 24-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

ЕС является одним из ключевых партнеров Беларуси в сфере охраны окружающей среды. Завершен проект международной технической помощи в области зеленой экономики, во время которого реализовано семь пилотных проектов и 16 инициатив. Достигнуты результаты в сферах обращения с отходами, охраны биологического разнообразия, экомаркировки, внедрения сети зеленых школ и развития экотуризма.-0-