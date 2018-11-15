Эксперты ЕАГ проведут в январе предварительную оценку антиотмывочной системы в Беларуси

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные эксперты посетят Беларусь в январе 2019 года для предварительной оценки национальной системы борьбы с легализацией незаконно полученных доходов, сообщил директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут во время пленарного заседания Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ЕАГ), передает корреспондент БЕЛТА.

Предварительная оценка будет проводиться по новым стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Основная команда экспертов-оценщиков приедет в Беларуси в марте, чтобы на практике посмотреть соблюдение стандартов. Защита оценки запланирована на ноябрь.

По словам Вячеслава Реута, уже состоялась национальная оценка рисков, во время которой определены наиболее уязвимые зоны. Сейчас организован сбор технической информации и анализ эффективности работы по 11 показателям. "Это очень сложная работа. Только наш отчет по техническому соответствию содержит более 1 тыс. страниц текста, отчет об оценке рисков - более 200 страниц. В них детально прописаны инструкции и рекомендации не только для госорганов, но и для частного сектора. Наш основной принцип - упреждение", - отметил Вячеслав Реут.

Предыдущая оценка национальной антиотмывочной системы проводилась 10 лет назад и в целом имела положительные результаты. С того времени поменялись стандарты и методики. Для новой оценки сформирована команда экспертов из России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Секретариата ЕАГ, разработан детальный график ключевых мероприятий. Результаты могут иметь влияние на условия дальнейшего функционирования финансовой системы республики. Позитивная оценка будет способствовать повышению кредитных и иных рейтингов. Белорусские специалисты в свою очередь принимали участие в оценке антиотмывочной системы Таджикистана.

Белорусская антиотмывочная система вызывает определенный интерес у экспертного сообщества ЕАГ. Беларусь одной из первых среди стран-соседей создала заслуживающую доверия межбанковскую систему идентификации клиентов, ввела нормы регулирования в сфере обращения цифровых знаков (токенов) и заявила о необходимости создания условий для внедрения в экономику технологии блокчейн. Действующая в стране обязательная идентификация владельцев электронных кошельков стала эффективным инструментом в борьбе с незаконными оборотом наркотиков.

В национальную антиотмывочную систему входят Генеральная прокуратура, Национальный банк, Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля, правоохранительные и государственные органы, представители частного сектора.

ФАТФ - международная организация, которая разрабатывает международные стандарты в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, а также осуществляет надзор за их соблюдением. На региональном уровне создано восемь структур по типу ФАТФ, ЕАГ - одна из самых крупных.-0-