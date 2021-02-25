Эксперты отмечают снижение заболеваемости COVID-19 в странах СНГ

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств - участников СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней состоялось 24 февраля в формате видеоконференции. Такая информация размещена на сайте Исполкома СНГ со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, сообщает БЕЛТА.

В заседании приняли участие члены координационного совета от Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана, представители Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, а также постоянные полномочные представители государств Содружества и Исполнительного комитета СНГ.

"Обсуждалась эпидемическая ситуация по COVID-19 в мире и в государствах СНГ, а также принимаемые меры по нормализации ситуации. В целом в странах Содружества отмечается снижение новых случаев заболевания COVID-19, чему способствует поддержание высоких показателей тестирования, соблюдение профилактических мер и социальной дистанции, а также старт прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции", - рассказали в пресс-службе.

С учетом постепенного возобновления трансграничного перемещения подчеркнута важность использования современных инструментов осуществления санитарно-карантинного контроля въезжающих лиц. В частности, применения мобильных приложений, обеспечивающих передачу результатов тестирования в электронном виде. Подобные решения уже успешно применяются в России и ряде стран СНГ.

Во время совещания Роспотребнадзор также представил ход работы по взаимодействию с ВОЗ в рамках создания сотрудничающего центра по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, а также разработки минимальных стандартов для мобильных лабораторий.

Следующее заседание координационного совета состоится в II квартале текущего года.-0-