8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты оценили регулирующее воздействие законопроекта о правах инвалидов. Об этом сегодня рассказала заместитель министра экономики Елена Перминова на онлайн-конференции по обсуждению результатов пилотной процедуры оценки регулирующего воздействия проекта "О правах инвалидов и их социальной интеграции" на бизнес в Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект направлен на приведение законодательства Беларуси в соответствие с Конвенцией ООН о правах людей с инвалидностью.

Он представляет собой комплексный документ, который объединяет два основных закона - "О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь" и "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов". Также он дополнен новыми нормами и статьями для обеспечения полноценного равенства и полноправного участия лиц с ограниченными возможностями в жизни общества.

В соответствии с рабочим планом проекта международной технической помощи (МТП) на текущий год было предусмотрено проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов. Для работы в этом направлении выбрали законопроект "О правах инвалидов и их социальной интеграции", который проанализировали на наличие недостатков, способных повлечь за собой негативные социально-экономические последствия.

"Экспертная работа по оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов проведена ПРООН в Беларуси в рамках проекта "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь. Эта организация взяла на себя огромную ответственность в реализации непростого дела, ведь процедура оценки регулирующего воздействия должна быть проведена качественно, чтобы помочь избежать принятия таких решений в законопроекте, которые способны повлечь за собой негативные сценарии. То есть, например, если при принятии законопроекта не было учтено, что издержки на отдельные группы лиц с инвалидностью необоснованно высоки, тогда государство понесет потери, которых можно было бы избежать при детальном анализе законопроекта перед его принятием. Именно такую работу по полноценному анализу нормативных актов провели представители ПРООН", - отметила Елена Перминова.

Проведение оценки регулирующего воздействия (ОРВ) было направлено на обеспечение наиболее эффективного варианта решения задач законопроекта. Также целью стало снижение рисков, связанных с его введением, и создание правового регулирования, способного обеспечить трудоустройство инвалидов и гарантировать их права и интересы в трудовой сфере.

При проведении ОРВ эксперты совершили 13 исследовательских шагов, чтобы показать, какие социально-экономические последствия повлечет за собой введение нового закона. По итогам работы были выработаны рекомендации ПРООН. "Есть ряд предложений. Например, стоит рассмотреть вопрос о дополнительной государственной поддержке организаций в части упрощения их производственной деятельности, развития социальной, спортивной и оздоровительной баз. Это касается тех мест, имущество которых находится в собственности общественных объединений инвалидов, - отметила замдиректора по научно-методической работе Института информационных технологий БГУИР Ирина Сидорчук. - Также важно проработать вопрос о создании инклюзивных предприятий, необходимо предусмотреть в рамках госпрограмм дополнительные ресурсы на образование людей с инвалидностью и в первоочередном порядке создавать безбарьерную среду по госпрограммам. Кроме этого есть предложение предусматривать квотирование в целях трудоустройства инвалидов для государственных органов и иных государственных организаций".

Разработанные экспертами предложения обсудили во время онлайн-конференции уполномоченные Палаты представителей, Министерства экономики, Министерства труда и социальной защиты, бизнес-сообщества, профильных объединений по защите и продвижению интересов людей с инвалидностью. Все рекомендации были проанализированы и приняты во внимание для дальнейшего развития законопроекта о правах инвалидов и их социальной интеграции.-0-