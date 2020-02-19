Эксперты расходятся во взглядах на внешний след в шумихе вокруг вспышки коронавируса в КНР

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Коронавирус: экономика страха" в пресс-центре БЕЛТА разошлись во взглядах на внешний след в шумихе вокруг вспышки коронавируса в Китае.

Аналитик БИСИ Алексей Авдонин предложил проанализировать события, которые предшествовали ситуации с коронавирусом. В частности, он сделал акцент на торговой войне США и Китая, которая длилась последние три года. В январе страны подписали соглашение о первой фазе торговой сделки. "Как только это произошло, резко начала раскручиваться тема коронавируса. Здесь мы, конечно, можем видеть определенные латентные связи", - считает эксперт. Он сослался на западных аналитиков, которые признали недостаточно эффективной политику Штатов в переговорах с КНР.

Алексей Авдонин обратил внимание, что ранее вокруг вспышек заболеваний, которые происходили в Китае и не только, не было такой сильной шумихи. "Однозначно надо говорить, что сам по себе вирус был раскручен с помощью мировых медиа. Это оказало сильное воздействие на мировую экономику и экономику Китая. Получается, что событие региональное, а масштаб имеет международный - воздействует на все мировые фондовые, товарные рынки. Видим падение цен на нефть", - сказал он.

Руководитель Белорусско-китайского исследовательского центра "Пояс и Путь" (в структуре Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси) Вадим Сугак отметил, что все версии имеют право на существование, в том числе и об внешнем влиянии. Вместе с тем, подчеркнул эксперт, пока точных доказательств этого нет. Что касается повышенного внимания медиа, то его Вадим Сугак объясняет так: подобные темы всегда интересны аудитории. Коронавирус получил такую популярность в СМИ, потому что изначально было неизвестно, откуда он взялся, непонятно, как его лечить.

Вадим Сугак

Схожее мнение высказала и старший преподаватель кафедры международных отношений Академии управления при Президенте Юлия Абухович. Она полагает, что ситуация с коронавирусом из разряда саморазвивающихся. "Страхи муссируются, определенным образом преподносятся. Если бы мировое сообщество повело себя как-то по-другому, то, возможно, события так не развивались бы", - добавила она.-0-

Юлия Абухович

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