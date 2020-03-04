Эксперты рассказали, как снизить число супружеских разводов в Беларуси

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблема супружеских разводов в Беларуси и ее влияние на демографическую ситуацию в стране обсуждались в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Перепись населения. Человеческий капитал".

Председатель Белорусского союза женщин кандидат социологических наук Марианна Щеткина констатировала, что в 2019 году в Беларуси было заключено около 62 тыс. браков, развелись 34 тыс. пар. Она высказалась по поводу того, как можно решить эту проблему. "Должны быть семейные психологи. Нужно больше внимания уделять тому, как строить отношения в семье. Чтобы необязательно после первой ссоры собрал чемодан и ушел, обиделся. Семья - это огромный труд, терпение, когда надо уметь принимать личную территорию партнера. Здесь очень много разных моментов, которым надо учить, подсказывать", - отметила она. От этого напрямую зависит и уровень рождаемости. "Детей рожают в семье, которая состоялась", - подчеркнула Марианна Щеткина.

Председатель БСЖ также обратила внимание, что средний возраст при рождении ребенка в Беларуси увеличился почти до 27 лет. Молодые люди предпочитают сначала сделать карьеру, обзавестись жильем, а потом уже рожать ребенка. "Социсследования показывают, что дети в семье желанны. Но человеку предоставляется столько возможностей, что хочется охватить все", - добавила она. Поддержке семей в Беларуси уделяется значительное внимание, для них действует 11 видов пособий. По мнению Марианны Щеткиной, необходимо также укреплять внутренние установки в семье, используя для этого традиционные ценности белорусов.-0-