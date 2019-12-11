Эксперты рассказали, кто и почему пытается хайпануть в аналитике

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники проекта "Экспертная среда" во время очередного заседания в пресс-центре БЕЛТА обсудили, кто и почему пытается хайпануть в аналитике.

Так, директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров видит между настоящей аналитикой и пропагандой прослойку, которую бы он назвал безответственной аналитикой. "Эти доклады, мысли, позиции вряд ли являются пропагандой. Очень сложно понять, кто может быть заказчиком. В них привносятся нарративы, которые вообще сложно увязать с реальностью, что в моем понимании говорит о простом недостатке аналитического, специального образования. Это какие-то такие полуфабрикаты", - сказал он.

Олег Макаров

По мнению учредителя и директора Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгения Прейгермана, такой хайп в информационном пространстве иногда связан с элементарной возможностью отдельно взятого человека создавать информационные поводы, сидя дома на диване. "Иногда это делается, когда людям заняться нечем, иногда чтобы самолюбие потешить. Иногда просто способ поиска финансов, отсюда и кричащие заголовки. Журналисты любят именно такие заголовки", - отметил эксперт.

Евгений Прейгерман

Политолог Юрий Шевцов считает, что в сфере аналитики находит отражение ситуация нестабильности в мире. "В мире все пришло в нестабильное состояние. И это привело к тому, что в политических истеблишментах везде сегодня господствует психология тактиков. Все маневрируют, стараются выжить, не попасть под жернова, выкрутиться. Поэтому в аналитическое сообщество не приходит импульсов для каких-то реальных стратегических разработок. Отсюда слишком большое внимание в аналитическом сообществе к медиа. Они дают хоть какой-то кусок хлеба. Но это закончится лет через пять-десять", - прогнозирует Юрий Шевцов.-0-

Юрий Шевцов

Новый выпуск проекта "Экспертная среда" - "Аналитика о Беларуси: правда и вымысел" смотрите здесь