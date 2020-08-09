Эксперты рассказали, почему несколько избирательных участков в Минске не смогли вовремя закрыться

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты в эфире телеканала СТВ рассказали, почему несколько избирательных участков в Минске не смогли вовремя закрыться, передает БЕЛТА.

Политолог Александр Шпаковский назвал это следствием одной "из технологий, продвигаемых альтернативными кандидатами". Они ориентировали своих сторонников прийти к завершению времени работы избирательных участков. "ЦИК предупреждал, что если в случае массового наплыва ближе к закрытию, то будет проблематично обеспечить волеизъявление людей. Раз речь идет далеко не обо всех участках, а об отдельных, то, значит, были заранее намечены точки. Туда произведена мобилизация сторонников, созданы искусственные очереди. Впоследствии это будет использоваться как информационный повод", - считает он.

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