Эксперты рассказывают, сколько в Беларуси нефти и что из нее производят

Сколько в Беларуси нефти, что из нее производят и сможем ли мы когда-нибудь догнать по объему ее добычи Венесуэлу, Россию или Азербайджан?

В ожидании сенсации

В нашей стране 90 месторождений нефти, 80 из которых находятся в так называемой северной зоне Припятского нефтегазоносного бассейна, расположенной в основном на территории Речицкого, Светлогорского и Октябрьского районов Гомельской области. Еще 10 - в центральной зоне: Хойникском и Калинковичском регионах.

Первая белорусская нефть была получена в южной зоне Припятского прогиба, в Ельской скважине №2, в 1953 году.

- Приток был хороший - 16 куб. м в сутки, - уточняет кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией геотектоники и геофизики Института природопользования Ярослав Грибик. - Позднее на этой площади пробурили несколько поисковых скважин. Однако залежь оказалась небольшой, о промышленных запасах речи не шло. К тому же нефть была высокой плотности и вязкости, с попутным газом сероводородом, и это стало причиной приостановки темпов поиска здесь. А в 1964 году открыли Речицкое месторождение.

В южную зону нефтяники вернулись только в 2019-м. Здесь было открыто Ново-Ельское месторождение с реальными промышленными запасами. Сначала на юг двинулись сейсморазведчики и ремонтники скважин. И если первые были нацелены исключительно на открытие новых месторождений, вторые стали восстанавливать давно заброшенные скважины. Процесс пошел. Страна замерла в ожидании сенсационных открытий.

- Пока самым эффективным месторождением остается Речицкое. Большинство его скважин дают более 100 тонн нефти в сутки, - уточняет заместитель генерального директора по геологии РУП "ПО "Белоруснефть" Петр Повжик.

За последние пять лет было открыто пять новых месторождений, все - в Хойникском районе. Что характерно, новые объекты не требуют дополнительных усилий по подъему черного золота: нефть бьет фонтаном под мощью собственного напора.

Экспортная позиция

Какого качества белорусское черное золото и что из него производят?

- Мы добываем нефть довольно большого диапазона физико-химических свойств. В большинстве своем она высокого товарного качества и востребована на рынке. Ее можно отправлять на переработку и выпуск всей линейки нефтепродуктов. Правда, вся белорусская нефть идет на экспорт, - уточнил Петр Петрович.

А еще недра вместе с нефтью дают стране попутный газ, который поступает на Белорусский газоперерабатывающий завод. Из него, в частности, производят газ для АЗС. Так что если белорусское черное золото - товар экспортный, то переработанное голубое топливо идет на заправку авто, промышленные и бытовые нужды.

Вера и надежда разведчика

Полевая разведка и добыча нефти идут круглый год. В ее поисках разведчики бурят земные недра до глубины в 6 километров! Охват исследованных сейсморазведкой площадей в прошлом году составил порядка 1100 км кв.

В будущее белорусские нефтяники смотрят с оптимизмом.

- Начиная с 2017 года идет наращивание уровня добычи. В 2022-м планируем выйти на 1,800 млн тонн! - раскрыл планы Петр Повжик.

А сможем ли мы найти нефтяную жилу, потоки которой будут равны тем, что получают если не Россия с Венесуэлой, то хотя бы Казахстан или Азербайджан?

- Все разведчики по натуре своей оптимисты. Потому уверены, что обнаружим такие месторождения, которые заставят весь мир говорить о Беларуси как о стране с огромными запасами нефти. Без веры в нашем деле нельзя! - отметил в конце беседы Петр Повжик.

Золотыми годами белорусской нефтедобычи считаются 1970-е. В 1978 году ее приток составил 7,9 млн тонн. Для сравнения: в 2021-м поднято из земных недр 1,737 млн тонн.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 Дней".-0-