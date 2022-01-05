Эксперты рассказывают, сколько в Беларуси нефти и что из нее производят

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 5 января 2022
Минск 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:13 Прокуратура Климовичского района переехала в новое здание Регионы
21:10 Душевная профессия, или Репортаж о буднях человека с золотым сердцем Регионы
21:05 ДТП с тремя авто произошло на ул.Киселева в Минске Происшествия
21:00 Резенков о проекте Конституции: стабильность и преемственность, основанная на исторической памяти Общество
20:49 Рождественский флешмоб запустила Гомельская епархия Регионы
20:34 Нетрезвую автоледи задержали в Минске Происшествия
20:25 Щекин: ВНС в некотором смысле станет "коллективным президентом" Общество
20:18 Режим ЧП ввели на всей территории Казахстана В мире
20:12 Эксперты рассказывают, сколько в Беларуси нефти и что из нее производят Общество
20:09 Кубраков: в проекте Конституции отражены вопросы, которые раньше на таком уровне не поднимались Общество
20:01 Минское "Динамо" победило "Витязь" в чемпионате КХЛ Спорт
19:52 Житель Жлобина получил 5 лет колонии усиленного режима за сутенерство Происшествия
19:38 Бугров: ситуация в Казахстане вызывает дежавю Общество
19:30 Проект обновленной Конституции Беларуси теперь есть в аудиозаписи Общество
19:19 Гандболисты сборной Беларуси отправились на турнир в Венгрию Спорт
19:12 6 января Рождественский сочельник: можно ли гадать в этот день? Общество
19:09 Лукашенко провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым Президент
19:06 Минтранс: полеты в аэропорты Казахстана будут выполняться только с разрешения Департамента по авиации Общество
19:03 Новую волну коронавируса фиксируют в Грузии В мире
18:55 Урегулированы исчисления стажа работы для получения свидетельства об аттестации риелтора Общество
18:41 Русый: обновленная Конституция станет документом развития, стабильности и перспектив Общество
18:38 "Белавиа": рейс из Минска в Алматы отменен Общество
18:26 Благотворительный "Игрушкопад" пройдет на ледовой арене Гомеля 16 января Регионы
18:24 Суд в Барановичах приговорил водителя автобуса к 3 годам колонии за смертельное ДТП Происшествия
18:17 Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны Президент
18:15 СМИ: польские дипломаты подтолкнули земляка на преступление Общество
18:10 Экспорт белорусского продовольствия в январе-ноябре вырос на 16% Экономика
18:06 "Белнефтехим": с учетом санкций проведена серьезная работа по диверсификации экспортных потоков Экономика
18:03 Мнение о Конституции: государство и далее будет оказывать молодежи поддержку в ее всестороннем развитии Общество
17:56 Пьяный семейный скандалист оказал сопротивление милиционеру: суд вынес приговор Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
05 января 2022, 20:12

Эксперты рассказывают, сколько в Беларуси нефти и что из нее производят

Фото из архива
Фото из архива

Сколько в Беларуси нефти, что из нее производят и сможем ли мы когда-нибудь догнать по объему ее добычи Венесуэлу, Россию или Азербайджан?

В ожидании сенсации

В нашей стране 90 месторождений нефти, 80 из которых находятся в так называемой северной зоне Припятского нефтегазоносного бассейна, расположенной в основном на территории Речицкого, Светлогорского и Октябрьского районов Гомельской области. Еще 10 - в центральной зоне: Хойникском и Калинковичском регионах.

Первая белорусская нефть была получена в южной зоне Припятского прогиба, в Ельской скважине №2, в 1953 году.

- Приток был хороший - 16 куб. м в сутки, - уточняет кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией геотектоники и геофизики Института природопользования Ярослав Грибик. - Позднее на этой площади пробурили несколько поисковых скважин. Однако залежь оказалась небольшой, о промышленных запасах речи не шло. К тому же нефть была высокой плотности и вязкости, с попутным газом сероводородом, и это стало причиной приостановки темпов поиска здесь. А в 1964 году открыли Речицкое месторождение.

В южную зону нефтяники вернулись только в 2019-м. Здесь было открыто Ново-Ельское месторождение с реальными промышленными запасами. Сначала на юг двинулись сейсморазведчики и ремонтники скважин. И если первые были нацелены исключительно на открытие новых месторождений, вторые стали восстанавливать давно заброшенные скважины. Процесс пошел. Страна замерла в ожидании сенсационных открытий.

- Пока самым эффективным месторождением остается Речицкое. Большинство его скважин дают более 100 тонн нефти в сутки, - уточняет заместитель генерального директора по геологии РУП "ПО "Белоруснефть" Петр Повжик.

За последние пять лет было открыто пять новых месторождений, все - в Хойникском районе. Что характерно, новые объекты не требуют дополнительных усилий по подъему черного золота: нефть бьет фонтаном под мощью собственного напора.

Экспортная позиция

Какого качества белорусское черное золото и что из него производят?

- Мы добываем нефть довольно большого диапазона физико-химических свойств. В большинстве своем она высокого товарного качества и востребована на рынке. Ее можно отправлять на переработку и выпуск всей линейки нефтепродуктов. Правда, вся белорусская нефть идет на экспорт, - уточнил Петр Петрович.

А еще недра вместе с нефтью дают стране попутный газ, который поступает на Белорусский газоперерабатывающий завод. Из него, в частности, производят газ для АЗС. Так что если белорусское черное золото - товар экспортный, то переработанное голубое топливо идет на заправку авто, промышленные и бытовые нужды.

Вера и надежда разведчика

Полевая разведка и добыча нефти идут круглый год. В ее поисках разведчики бурят земные недра до глубины в 6 километров! Охват исследованных сейсморазведкой площадей в прошлом году составил порядка 1100 км кв.

В будущее белорусские нефтяники смотрят с оптимизмом.

- Начиная с 2017 года идет наращивание уровня добычи. В 2022-м планируем выйти на 1,800 млн тонн! - раскрыл планы Петр Повжик.

А сможем ли мы найти нефтяную жилу, потоки которой будут равны тем, что получают если не Россия с Венесуэлой, то хотя бы Казахстан или Азербайджан?

- Все разведчики по натуре своей оптимисты. Потому уверены, что обнаружим такие месторождения, которые заставят весь мир говорить о Беларуси как о стране с огромными запасами нефти. Без веры в нашем деле нельзя! - отметил в конце беседы Петр Повжик.

Золотыми годами белорусской нефтедобычи считаются 1970-е. В 1978 году ее приток составил 7,9 млн тонн. Для сравнения: в 2021-м поднято из земных недр 1,737 млн тонн.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 Дней".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь нефть
Новости рубрики Общество
Фото из архива Резенков о проекте Конституции: стабильность и преемственность, основанная на исторической памяти
Николай Щекин. Фото из личного архива Щекин: ВНС в некотором смысле станет "коллективным президентом"
Иван Кубраков. Фото из архива Кубраков: в проекте Конституции отражены вопросы, которые раньше на таком уровне не поднимались
Фото AP Бугров: ситуация в Казахстане вызывает дежавю
Фото из архива Проект обновленной Конституции Беларуси теперь есть в аудиозаписи
6 января Рождественский сочельник: можно ли гадать в этот день?
Главное
Фото из архива Лукашенко провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым
Марзалюк: на референдуме предстоит определить судьбу страны на стратегическую перспективу
Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны
ЖК "Парк Челюскинцев" - премиальные апартаменты в самом экологически чистом районе столицы!
Топ-новости
Луцкий: для белорусов очень важно сохранить историческую память
Кочанова 10 января проведет встречу с гражданами для обсуждения изменений Конституции
Проект обновленной Конституции Беларуси теперь есть в аудиозаписи
Погранкомитет озвучил подробности попытки подозреваемого в смертельном ДТП выехать в Польшу. Ему помогали сотрудники консульства
События в Казахстане пока не затронули находящихся там белорусских граждан, посольством открыты горячие линии
Мусиенко: обсуждение проекта Конституции проходит в условиях беспрецедентной открытости
Озорство, улыбки и вера в чудо. Во Дворце Независимости устроили новогодний праздник для детей
Беларусь и Россия подписали балансы поставок продовольствия на 2022 год
Рачков: люди начинают задавать более предметные вопросы по изменениям и дополнениям в Конституцию
Синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду
Два реанимобиля с травмированными в ДТП в Лиозненском районе направились в Россию
Миклашевич: призываю молодежь к активному участию в обсуждении и принятии обновленной Конституции
Беларусь поддержала заявление лидеров "ядерной пятерки" о недопущении гонки вооружений
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1133 пациента с COVID-19, выписаны 924
Мингорисполком и облисполкомы проведут 8 января прямые телефонные линии
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.