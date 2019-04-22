Эксперты рассмотрят предложения по актуализации концепции развития СНГ

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по актуализации положений Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств состоится 23-24 апреля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Концепция дальнейшего развития СНГ была принята в октябре 2007 года с целью повышения практической отдачи от интеграционного сотрудничества. Документ предусматривает эволюционное совершенствование Содружества, сохранение его многопрофильного характера, гармоничное развитие всех имеющихся и новых областей взаимодействия.

"Решение о начале работы по актуализации концепции было принято на заседании Совета министров иностранных дел в апреле 2018 года в Минске. При этом кардинально менять документ не планируется, предлагается только его адаптировать к современным реалиям и потребностям взаимодействия", - отметили в пресс-службе.

Встреча пройдет в режиме видеоконференции. Планируется, что участие в ней примут представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Межпарламентской ассамблеи государств СНГ, Совета министров внутренних дел, Совета командующих пограничными войсками, Экономического суда и Исполнительного комитета СНГ. -0-