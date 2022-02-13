Эксперты рекомендуют уже сейчас задуматься о похудении к летнему отпуску

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задуматься о похудении к летнему отпуску следует уже сейчас. Об этом шла речь в ток-шоу "Точки над i" в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

Фитнес-тренер и диетолог Анна Бедрицкая считает, что девушкам, желающим похудеть, уже пора начинать готовиться к лету и задумываться над тем, как они хотят выглядеть в пляжный сезон.

Она заметила, что грамотные девушки уже отказались от подсчета калорий, питания по какому-то определенному рациону. В интернете есть большое количество таблиц о том, сколько килограммов следует сбросить каждой конкретной женщине в зависимости от возраста, веса и роста. "Но мы не машины. Каждая женщина уникальна, наделена интеллектом, эмоциональностью. Количество сброшенных килограммов тоже индивидуально и зависит от конечного результата - хорошего самочувствия, веры в себя и ощущения радости", - отметила Анна Бедрицкая.

Начинать похудение нужно месяца за два до отпуска, считает специалист по аппаратным процедурам коррекции фигуры, консультант по питанию Елена Лесунович. По ее словам, мужчины больше всего обращают внимание на пропорции женского тела, и лучше всего выглядит фигура в виде песочных часов, когда есть тонкая талия.

В целом, заметила эксперт, талия отражает показатель сахара в крови. "Я ем сладкое, мучное, но раз в три дня. Если сладкое, то только до 12 дня, а потом нужна физическая работа, тренировки, - сказала Елена Лесунович. - Продукты с высоким гликемическим индексом однозначно будут "висеть" в нашей крови до шести часов. Даже если ты в 12-13 часов дня съел простые углеводы, это будет "висеть" в крови до 6-7 вечера, а значит, влиять на метаболизм".

Похудение начинается с головы, заметила психолог Кристина Смольская. "Действительно, наше тело очень реагирует на стресс, на эмоции. То, какие эмоции мы испытываем, от этого очень зависит наше физическое состояние. Например, всем известно, что мы можем заедать стресс и, конечно, от этого полнеем", - сказала она. Причина переедания, по ее словам, это неосознаваемая, невыражаемая злость, неумение обращаться со своей агрессией. То есть если человек привык подавлять свою злость, то чаще всего он ее заедает, кстати, сладким.-0-