Эксперты СНГ обсудили меры по преодолению последствий пандемии в физкультуре и спорте

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меры по преодолению последствий пандемии коронавируса в сфере физкультуры и спорта, а также новую дату проведения I Игр стран СНГ в Казани обсудили на заседании Совета по физической культуре и спорту стран Содружества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Заседание, участие в котором приняли представители Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ, прошло сегодня в режиме видеоконференции.

Члены совета констатировали, что в странах Содружества принимаются необходимые меры по преодолению последствий пандемии коронавируса в сфере физкультуры и спорта. "В частности, большое внимание уделяется разработке и внедрению новых требований к посещению, содержанию и санитарной обработке материально-технической базы спортивных объектов, новых стандартов ее использования с учетом требований социального дистанцирования. Используются инновационные технологии и методики двигательной активности и физического воспитания в условиях самоизоляции или ограниченном пространстве, а также экспресс-диагностики состояния здоровья спортсменов", - рассказали в пресс-службе.

С пандемией связано и решение о переносе I Игр стран СНГ, которые должны были пройти 20-27 августа 2020 года в Казани. Российская сторона предложила провести игры 4-11 сентября 2021 года. "Во время встречи члены совета одобрили в целом проект плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества государств СНГ в области физической культуры и спорта на 2021-2030 годы, а также обсудили деятельность профильной базовой организации - Российского государственного университета физической культуры и спорта, отметив ее положительный опыт в организации образовательного процесса в условиях ограничительных мероприятий, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции", - подчеркнули в Исполкоме СНГ.

Председателем совета на очередной срок избрана полномочный представитель России Ксения Машкова, статс-секретарем - заместитель министра спорта России. Следующее заседание совета запланировано провести в 2021 году в Казани во время проведения I Игр стран СНГ.-0-