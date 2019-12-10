Эксперты СНГ обсудят в Минске создание инженерного подразделения гуманитарного разминирования

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проекта соглашения о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств состоится 10-11 декабря в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Проект соглашения разработан Министерством обороны России совместно с Секретариатом Совета министров обороны стран СНГ. "В нем изложены основные подходы к порядку формирования, применения и завершения деятельности совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования, а также определен статус военнослужащих в период проведения гуманитарного разминирования", - рассказали в пресс-службе.

Ожидается, что в состав подразделения будут включены штатные национальные инженерные подразделения, которые в повседневной деятельности находятся в пунктах постоянной дислокации и объединяются для выполнения задач гуманитарного разминирования. Предусматривается, что каждое государство определит состав сил и средств национальных инженерных подразделений, выделяемых в состав совместного подразделения, будет отвечать за подготовку и обеспечение своего национального инженерного подразделения, включая его перемещение и применение в составе совместного подразделения.-0-