Эксперты стран СНГ обсудили сотрудничество в противодействии коррупции

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проекта соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции прошло сегодня в штаб-квартире СНГ в Минске по видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании участвовали представители Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. На встрече, рассмотрев поступившие от государств замечания и предложения, эксперты доработали документ. Было решено направить его в страны для завершения внутригосударственного согласования. В будущем проект соглашения планируется внести в установленном порядке на заседание Совета глав государств Содружества.

В пресс-службе отметили, что подписание соглашения будет способствовать развитию и совершенствованию взаимодействия, повышению эффективности сотрудничества в борьбе с коррупционными правонарушениями, выработке и проведению согласованной политики в сфере противодействия коррупции.

Соглашение устанавливает понятийный аппарат и определяет основные задачи сотрудничества. В их числе выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий, осуществление антикоррупционного мониторинга, совершенствование правовой базы сотрудничества и гармонизация национального законодательства, объединение усилий для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных правонарушений, обеспечение информационного обмена и взаимодействие в области антикоррупционного просвещения, а также укрепление международного авторитета cторон в сфере противодействия коррупции.-0-