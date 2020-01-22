Эксплуатацию БКА-1 планируют продлить до 2024 года

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксплуатацию Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли планируют продлить до 2024 года. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков перед заседанием Межгосударственного совета по космосу государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы планируем завершить эскизное проектирование нового спутника, а с 2021 года начнем его создание. Мы могли бы его создать очень быстро, но нет такой необходимости - белорусский космический аппарат нормально функционирует. Полагаем, что продлим эксплуатацию действующего спутника примерно до 2024 года", - сказал Владимир Гусаков. По его словам, это позволит значительно сэкономить средства.

Если разрешение действующего Белорусского космического аппарата - 2 м, то у нового спутника оно составит 35 см. "Это сверхвысокое разрешение, одно из лучших в мире", - отметил председатель Президиума НАН.

Межгосударственный совет по космосу государств - участников СНГ создан для координации работы в целях реализации соглашения об осуществлении совместной деятельности стран Содружества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 2 ноября 2018 года в столице Казахстана. В заседании в Минске принимают участие делегации стран СНГ, руководители космической отрасли России, Беларуси, Казахстана, Армении, представители Исполкома СНГ, Евразийской экономической комиссии.-0-