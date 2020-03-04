Экспорт санаторно-оздоровительных услуг в Беларуси в 2019 году вырос на 11,5%

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт санаторно-оздоровительных услуг в Беларуси в 2019 году вырос почти на 11,5% к уровню 2018-го. Об этом сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

По его словам, в Беларуси создан благоприятный имидж системы оздоровления на внешнем туристическом рынке. Ежегодно увеличиваются доходы от экспорта услуг. "В 2019 году выручка от реализации услуг иностранным гражданам здравницами республики возросла по сравнению с 2018-м на 11,5% и составила около Br216 млн. Число иностранцев, оздоровившихся в Беларуси, увеличилась на 10,7 тыс.", - подчеркнул Геннадий Болбатовский.

Объемы свободной реализации путевок растут вместе со спросом и у белорусов, и у иностранных граждан. Из 495 тыс. путевок в свободной реализации в 2019 году 242,5 тыс. приобрели гости из-за границы. Для сравнения: в 2006 году число иностранцев на оздоровлении в Беларуси составляло 17 тыс.

География стран, откуда прибывают отдыхающие, постоянно расширяется, хотя россияне все еще составляют свыше 80%. В белорусские здравницы приезжают гости из более чем 50 государств. Растет спрос как со стороны традиционных клиентов из ближнего зарубежья, так и со стороны представителей дальних стран - США, Израиля, Китая, Великобритании. При этом Геннадий Болбатовский подчеркнул: с этого года в планах у центра - детализировать анализ географии отдыхающих, поскольку данные Белстата не дают точной дифференциации.

"По санаториям в безвизовой зоне Гродненского и Брестского регионов - их у нас там 10 - мы видим рост выручки от экспорта услуг. В Гродненской области, например, в два раза. Интерес со стороны ближайших западных соседей есть. Думаю, эта тенденция сохранится. Поскольку увеличился также срок безвизового пребывания, количество доступных пунктов пропуска", - добавил директор республиканского центра.-0-

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