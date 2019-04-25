Экспорт услуг Республиканского центра позитронно-эмиссионной томографии в 2018 году достиг $180 тыс.

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт услуг Республиканского центра позитронно-эмиссионной томографии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова в 2018 году достиг $180 тыс., сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА заведующий центром позитронно-эмиссионной томографии Валерий Синайко.
"За прошлый год на услугах обследования иностранных граждан мы заработали почти $180 тыс. Более 90% пациентов приезжают из стран постсоветского пространства, из них более половины - жители России и Украины", - сказал Валерий Синайко.
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