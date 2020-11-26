Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus представлена на международной выставке в Каире

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus успешно представлена на международной выставке и форуме телекоммуникационных и информационных технологий Cairo ICT, которая проходила 22-25 ноября в Каире. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Египте.

Cairo ICT - ключевое технологическое мероприятие в области IT для транспорта, машиностроения, банковских и финансовых услуг, здравоохранения, образования, энергетики, безопасности. В этом году на выставке были представлены более 400 компаний из таких стран, как Беларусь, Россия, Китай, США, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Республика Корея и Саудовская Аравия. В церемонии открытия принял участие президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.

На экспозиции белорусских производителей Made in Belarus посетители и партнеры оценили новейшие разработки научно-исследовательских организаций Национальной академии наук и высших учебных заведений Министерства образования. В частности, Белорусский государственный университет представил ряд разработок медицинского назначения: комплекс медицинских программ в области кардиологии, математические модели для хирургической практики, компьютерное моделирование для создания препаратов против коронавируса SARS-CoV. Также был представлен наноспутник БГУ BSUSat.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники показал разработки в области защиты информации для предприятий банковской и таможенной сфер. Белорусско-российский университет представил информационно-рекламную систему "Электронный гид", предназначенную для общественного транспорта. Объединенный институт проблем информатики НАН продемонстрировал интеллектуальный микромодуль для бортового распознавания изображений поверхности и объектов, а также кластерный персональный суперкомпьютер UIIP-OFFICE, предназначенный для сложных научных расчетов, моделирования, решения инженерных задач и обучения в вузах технологиям параллельного программирования.

Организатором экспозиции белорусских производителей Made in Belarus выступило выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. Экспозиция организована при активном участии и поддержке посольства Республики Беларусь в Арабской Республике Египет.-0-