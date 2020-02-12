Электронная ярмарка вакансий пройдет 26-27 февраля

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Минтруда и соцзащиты 26-27 февраля проведет электронную ярмарку вакансий, сообщили БЕЛТА в комитете.

Электронная ярмарка вакансий будет доступна на сайте http://e-vacancy.by. Данная услуга предлагается всем жителям Беларуси и значительно сокращает период поиска работы. В мероприятии поучаствуют 25 организаций Минска: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минский завод шестерен", ОАО "Керамин", ОАО "Камволь", ЗАО "Атлант", РУП "Белпочта", УП "Минскводоканал" и др.

Будет предложено более 1 тыс. вакансий. Соискатели смогут задать нанимателям интересующие вопросы и получить консультации с 10.00 до 12.00.

По окончании мероприятия доступ к вакансиям сохранится, так как все актуальные предложения по трудоустройству будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости http://gsz.gov.by.

Электронная ярмарка вакансий - это форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Соискатели работ получают возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.-0-