Электронная цифровая подпись в Беларуси уже приобрела массовый характер - Руднев

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная цифровая подпись в Беларуси уже приобрела массовый характер, заявил журналистам в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель директора Национального центра электронных услуг Сергей Руднев.

"В настоящее время в Беларуси выдано более 900 тыс. электронных цифровых подписей. Сегодня вы можете использовать электронную цифровую подпись для получения различных электронных услуг и административных процедур в электронном виде на едином портале электронных услуг. Но это не предел ее использования. Подпись также используется в налоговой, таможенной сфере и в принципе во многих других аспектах жизнедеятельности. То есть электронная цифровая подпись приобрела уже массовый характер и можно считать, что это настоящий инструмент, к которому постепенно привыкает наше общество", - сказал Сергей Руднев.

Замдиректора НЦЭУ рассчитывает, что благодаря выдаче ID-карты, на которой будет также присутствовать электронная цифровая подпись, в процесс ее применения в различных сферах войдет все население Беларуси.

28-29 апреля в Минске состоится первый международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане). Его основная цель - презентация достижений и проектов в области электронного правительства, поиск новых путей цифровизации и взаимодействия государства - бизнеса - граждан посредством информационно-коммуникационных технологий.

Работа международного форума #GBC будет разбита на четыре тематических блока. Они будут посвящены подходам в построении электронного правительства, внедрению биометрических документов, концепции "Умный город", цифровым сервисам государства для бизнеса и граждан.

В форуме примут участие государственные органы и организации, IT-компании, банки, представители международных организаций и учебных заведений. Мероприятие предполагает гибридный формат работы: офлайн и онлайн.

Организаторы - Национальный центр обмена трафиком и Национальный центр электронных услуг. Мероприятие пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси.-0-