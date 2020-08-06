6 августа, Житковичский район /Корр. БЕЛТА/. Электронную систему учета древесины тестируют более 80 лесхозов. Об этом сообщил журналистам министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа в Житковичах, передает корреспондент БЕЛТА.

Пеллетный завод открыли в Житковичах Реализация этого и пяти аналогичных проектов не только позволяет вовлекать в оборот низкокачественную древесину, но и будет способствовать наведению порядка в лесу. Сырьем для производства топливных гранул могут служить любые древесные отходы.

По поручению главы государства эту систему необходимо внедрять поэтапно с начала 2021 года. "Мы идем с опережением. Сейчас проходит адаптация опытного образца. Более 80 лесхозов тестируют электронную систему, напрямую взаимодействуют с разработчиками. Что-то дошлифовывают, устраняют неточности. Есть четкое понимание, что с сентября мы начнем тестировать программный продукт на соответствие необходимым критериям безопасности. И с января начинаем работать в электронной системе учета по заготовке леса", - рассказал Виталий Дрожжа.

Среди преимуществ новшества в министерстве отмечают цифровизацию и повышение оперативности принятия управленческих решений. "В режиме онлайн мы будем видеть движение нашей лесопродукции. Конечно, будет и экономический эффект. На порядок выше станет производительность труда людей, которые занимаются учетом и отпуском древесины", - отметил министр.

Как сообщалось, единую государственную автоматизированную информационную систему по учету древесины и сделок с ней (ЕГАИС) начали разрабатывать в 2017 году по поручению главы государства. Финансирование было обеспечено инвестиционным фондом Минлесхоза, без привлечения бюджетных средств. Работу выполняли исключительно белорусские специалисты. Предполагается, что в системе будут работать все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются заготовкой и вывозом древесины.-0-