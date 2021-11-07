Электропотребление в Беларуси за 9 месяцев выросло на 1,9 млрд кВт.ч

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электропотребление в Беларуси за 9 месяцев выросло на 1 млрд 950 млн кВт.ч. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич в эфире "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы видим положительную динамику, имеется рост потребления электрической энергии. За 9 месяцев прирост потребления электрической энергии в стране составил 1 млрд 950 млн кВт.ч. Основная доля приходится на промышленные предприятия - это 1 млрд 120 млн кВт.ч. Это и ввод новых производств, и загрузка действующих мощностей", - сказал Виктор Каранкевич.

Министр уточнил: "Порядка 630 млн кВт.ч - это потребление в энергосистеме, в первую очередь производство тепловой энергии на электрокотлах для отопления крупных населенных пунктов нашей страны. И порядка 200 млн кВт.ч - это прирост по населению, строительство нового многоквартирного жилищного фонда, где предусмотрена электрическая энергия для целей отопления - это электродома. Всего за эту пятилетку планируется ввести в эксплуатацию порядка 2 млн кв. м. такого жилья. Задача на 2021 год - около 172 тыс. кв. м.".-0-