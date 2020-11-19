Эмблему национальной сети "Здоровые города и поселки" выбирают в Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс на лучшую эмблему национальной сети "Здоровые города и поселки" проводится в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ), сообщает БЕЛТА.

Эмблема не должна оскорблять пол, расу, религию, мораль, культуру человека и не быть непристойной. Поучаствовать в конкурсе могут все желающие независимо от возраста, профессии, социального статуса, вероисповедания, а также организации всех форм собственности.

Заявки принимаются до 29 ноября. Десяток лучших эмблем будет отобран членами жюри и опубликован на сайте 24health.by и в газете "Медицинский вестник". Победителя выберут посетители портала 24health.by путем голосования, которое пройдет с 14 до 20 декабря. Его ждет приятный подарок от Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

В РЦГЭиОЗ уточнили, что конкурсная работа, заявка, обязательство автора и сопроводительное письмо (для организации) в отсканированном (электронном) виде направляются на электронный адрес zdorow.rb@rcheph.by с пометкой "Конкурс_эмблема_ЗГ". Оригиналы документов досылаются по адресу 220099, Минск, ул.Казинца, 50, ГУ РЦГЭиОЗ, отделение общественного здоровья.

Беларусь присоединилась к реализации международного проекта "Здоровые города" в 2012 году. Его задача - обеспечение здоровья населения как главного приоритета городской политики.

В апреле 2016 года город Горки Могилевской области получил сертификат о присоединении к сети Всемирной организации здравоохранения "Здоровые города". В 2019 году в Беларуси утвержден государственный профилактический проект "Здоровые города и поселки", который на начало 2020 года уже объединил 136 населенных пунктов во всех регионах.

Проект предполагает создание в населенных пунктах здоровьесберегающей среды, условий для развития физической культуры и спорта, сохранение и укрепление здоровья обучающихся в учреждениях образования, работников предприятий. В числе приоритетов также доступное и здоровое питание, доступная медицина для всех, развитие волонтерского движения, экологическое благополучие.-0-