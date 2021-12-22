Эмиль Чечко: достать алкоголь и марихуану для польских солдат не было проблемой

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достать алкоголь и марихуану для польских солдат не было проблемой, сообщил гражданин Польши Эмиль Чечко в интервью телеканалу ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Сказать честно, ну, может быть не на границе, но достать какое-либо вещество вообще не является проблемой", - сказал Эмиль Чечко, отвечая на вопрос, употребляют ли польские солдаты алкоголь, марихуану и принимают ли наркотики во время службы.

Гражданин Польши отметил, что солдаты при этом вооружены. "Да, оружие было у нас и была возможность легко достать наркотики и алкоголь", - сказал он.

Ранее польский военнослужащий признавался, что знает о десятке случаев убийств поляками беженцев на границе. Убивали и волонтеров. "Честно, это очень храбрые люди. Они подвергали опасности свою жизнь", - сказал он. Говоря о том, что произошло с волонтерами, Эмиль Чечко ответил: "То же самое, что и с беженцами. Они хотели увидеть, что произошло с беженцами… и им показали… Только они уже никому далее не смогут об этом рассказать".

Молодой человек рассказал, что после его побега уволили нескольких командиров. "Оказывается, что после моего побега, побега рядового, уволили командира взвода, командира роты, командира дивизиона. Это значит только одно, что есть более серьезная причина", - отметил он.

Что касается применения 16 ноября польскими силовиками в отношении мирных граждан на границе химических веществ, Эмиль Чечко рассказал: "В Польше говорили, что это белорусы обливали беженцев водой! Если честно, то должны такое показывать, чтобы общественное мнение знало, что происходит".-0-